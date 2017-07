België is virtueel geen reekshoofd meer bij de loting voor de groepsfase van het WK in Rusland in 2018.

Op de gisteren ­gepubliceerde FIFA­-ranking zijn de Rode ­Duivels gezakt van plaats zeven naar tien, terwijl enkel de eerste zeven landen plus gastland Rusland als reekshoofd de potten in gaan.

Er is nog geen man overboord, want in de vier WK-kwalificatiematchen tot de loting op 1 december vallen nog heel wat punten te verdienen voor de ranking.