Alweer dreigt het licht uit te gaan door vergetelheid overheid: alles wat u moet weten over het dreigende stroomgebrek

Voor de zoveelste keer dreigt straks in de winter het licht uit te gaan in ons land. Deze keer ligt het niet aan een kapotte kerncentrale, wel aan een vergetelheid van de regering. Tot grote verbijstering van haar coalitiepartners, duwt energieminister Marghem (MR) het probleem voor zich uit. “Kom nog eens terug met jullie vragen in oktober.”

In de voorbije vier jaar dreigde al drie keer een stroomtekort in de winter. Ook na het langer openhouden van de kerncentrales en de moeizame discussies over het beruchte afschakelplan, is het nu misschien ...