Thibaut Courtois op vakantie gespot met 18-jarige finaliste van Miss België

De Engelse tabloids hebben overal hun fotografen en ook op vakantie in Mallorca ontsnapt Thibaut Courtois niet aan hun aandacht. De 25-jarige doelman werd er immers gespot met “een mysterieuze vrouw”. Het blijkt te gaan om de 18-jarige Maithé Rivera Armayones, een finaliste van Miss België.

Courtois is sinds april weer een vrij man, toen gingen hij en Marta Dominguez immers uit elkaar. Een maand later beviel de Spaanse wel nog van hun tweede kindje Nicolás, een broertje voor de 2-jarige Adriana, maar de twee zijn dus niet langer een koppel.

Op vakantie in Mallorca werd Courtois nu dus gespot met Maithé Rivera Armayones en de twee kunnen het duidelijk goed met elkaar vinden. Toch beweert de 18-jarige dat er niets aan de hand is: “Thibaut en ik zijn gewoon vrienden, en dat zal altijd zo blijven”, zegt ze aan HLN.

Thibaut Courtois frolics on holiday with mystery woman after ‘splitting from girlfriend’ https://t.co/XvFZACeAPt pic.twitter.com/qAxL5N0DcT — The Sun Football (@TheSunFootball) July 6, 2017

Chelsea star Thibaut Courtois frolicks on holiday with mystery woman after 'splitting from girlfriend' https://t.co/OGb4qYMlcO — Engr.laptop (@Proudlyodukoya) July 6, 2017

Maithé Rivera Armayones werd geboren in Sevilla en heeft dus Spaanse roots. Eerder was ze al samen met een andere voetballer: Mathias Bossaerts, een 20-jarige verdediger die van Manchester City overkwam naar KV Oostende.

With my girl #ibiza Een bericht gedeeld door MAITHÉ RIVERA ARMAYONES (@maitherivera) op 4 Jul 2017 om 10:39 PDT

