Paling of baars uit Vlaamse waterwegen eten? “Onverantwoord”, zegt expert

Brussel - De Vlaamse rivieren bevatten te veel pesticiden, kwik en vlamvertragende stoffen. Toch verorberen we jaarlijks nog 30 ton paling uit onze rivieren. “Onverantwoord”, zegt bioloog Claude Belpaire van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vrijdag.

Samen met collega’s van de Universiteit Antwerpen deed Belpaire, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, metingen in elf rivieren en kanalen. Hij ging er op zoek naar de aanwezigheid van twaalf schadelijke stoffen in het spierweefsel van baars en paling.

Uit de metingen blijkt dat in alle meetpunten in Vlaanderen sommige schadelijke stoffen in een te ­hoge concentratie in baars en paling voorkomen.

Overal is de kwik­vervuiling hoog, maar vooral in de Demer, de Dijle en de Dender is die problematisch. Voor fluorhoudende stoffen is het kanaal Gent-Terneuzen er het slechtst aan toe. De ­Bovenschelde, ten slotte, kent een hoge vervuiling door vlamvertragende stoffen die verwerkt zijn in allerhande bouwmaterialen en elektronica.

Voor de bioloog is het duidelijk: het is onverantwoord om nog paling, baars of andere riviervis te eten.