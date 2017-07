Gluren bij BV's: herken jij de bekende Vlaming op deze jeugdfoto?

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram, die we graag even voor je bundelen.

Natalia zit tegenwoordig veel in het water om te surfen en dat gaat haar zeer goed af. "Mijn tweede natuur. Ik probeer altijd te verbeteren. Ik ben nog steeds een beginner, maar in het water zijn werkt therapeutisch. Het geeft me de kans om tot rust te komen in mijn hoofd en in mijn leven. Er is niets om aan te denken, gewoon meegaan met de flow", schrijft de zangeres erbij.

"Ik ben in de wolken", schrijft 'Familie'-actrice Sandrine André bij een kiekje waarop haar hoofd echt tussen de wolken lijkt te zweven.

StuBru-stem Siska Schoeters deelt een vertederende foto van wederhelft Tomas De Soete en hun dochtertje Minnie.

"Toen ik nog een jongen was en verdacht veel op mijn toekomstige zoon leek", schrijft Evi Hanssen bij deze zwart-witte jeugdfoto. Herken jij de presentatrice?

Kobe Ilsen geniet van het vakantieleven op Ibiza. "Caught in the act of enjoying this thing called ... life", schrijft hij erbij.

Wat doet Sven De Ridder in bed bij de meisjes van K3? Een film maken. "Laatste draaidag K3 Love Cruise. Bedankt voor de geweldige tijd, topmadammen", staat erbij een groepsfoto te lezen.

Radiopresentatrice Julie Van den Steen poseerde trots in een zomerse outfit. "En vijf minuten later begon het te regenen", laat ze weten in het bijschrift.

Actrice Lize Feryn heeft een nieuwe zomercoupe, inclusief froufrou. En wat staat die haar beeldig.