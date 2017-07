Vitesse-supporters mijden De Kuip uit protest tijdens Nederlandse Supercup

Het uitvak in De Kuip bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal, de Nederlandse Supercup, tussen landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar Vitesse zal op 5 augustus nagenoeg leeg zijn. De Supportersvereniging Vitesse (SV) gaat geen kaarten verkopen, omdat het teleurgesteld is slechts 1200 tickets te krijgen. De belangstelling in Arnhem is immers veel groter.

De Nederlandse Voetbalbond (KNVB) heeft dit seizoen de opzet van de Johan Cruijff Schaal veranderd. Zo zal de landskampioen thuis spelen en niet zoals voorheen in de (neutrale) Amsterdam ArenA. De voetbalbond heeft 1200 kaarten beschikbaar gesteld voor Vitesse, maar de Arnhemmers zijn het niet eens met die verdeling en willen veel meer kaarten. Vanwege gebrek aan mankracht staat de Rotterdamse politie echter niet meer ‘uitfans’ toe.

“We gaan binnenkort kijken of er naar volgend jaar toe meer aanpassingen mogelijk zijn”, zei interim-directeur Jean-Paul Decossaux van de KNVB eerder. “Het zou mooi zijn als er voortaan 3000 tot 5000 fans van de bezoekende club bij kunnen zijn.” De Vitesse-supporters wilden voor deze editie al minstens 4000 entreebewijzen. Volgens de supportersvereniging zou de KNVB nog hebben aangeboden om het uitvak te verruimen naar 2500 plaatsen maar dat is niet voldoende voor de Arnhemse aanhang. “Het beperkte aantal kaarten is het resultaat van een gigantisch knullig aangelopen haastklus”, aldus de supportersvereniging.

Donderdag riepen spelers en staf van Vitesse de supporters nog op om toch af te reizen naar Rotterdam. “We hebben nu anders besloten. We zijn geschoffeerd en oneerlijk behandeld door de KNVB .Wel zullen we het uitvak claimen en met één bus naar Rotterdam reizen met slechts een paar supporters. We willen zo een duidelijk en krachtig protest maken”, klinkt het.