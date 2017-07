Na de staking bij De Lijn: vakbonden en directie hebben akkoord over loonsverhoging van 1%

Brussel - De directie en de drie vakbonden bij De Lijn hebben vrijdag een akkoord bereikt over een loonsverhoging van in totaal 1 procent in 2018. Dat meldt de christelijke bond ACV. In 2017 komt er niets bij.

“De staking heeft de ogen van de directie geopend”, dat zegt Rita Coeck van het ACOD, “ze hadden duidelijk onderschat hoe groot de ongerustheid was”.

Concreet betekent dit dat de koopkracht zal in 2018 twee maal met 0.5 procent stijgen, dat komt dus bovenop de indexering van het loon.

Over het algemeen klinkt tevredenheid bij het vakbondsfront. In het interprofessioneel akkoord stond al dat de lonen maximaal met 1,1 procent mogen stijgen bovenop de indexering. Met die 1 procent zit het personeel van De Lijn dicht bij het maximum.

Vierdaagse staking

Het akkoord komt er na de vierdaagse staking van vrijdag tot en met maandag bij de openbaarvervoermaatschappij in heel Vlaanderen. Het twistpunt van de sociale onvrede was de lopende cao-gesprekken. De bonden vroegen de maximale opslag van 1,1 procent die de sociale partners op nationaal intersectoraal niveau onderhandeld hebben. De vakbonden willen die ingevuld zien, maar de directie wil 1 procent geven, waarvan de helft via een bonus. Die bonus is dus afgevoerd.