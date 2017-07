Je dacht dat vooral jongeren liegen en bedriegen? 55-plussers zijn erger

Er wordt vaak gedacht dat vooral jongeren graag overspel plegen en met iemand anders tussen de lakens duiken, maar niets is minder waar. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 55-plussers makkelijker liegen en bedriegen binnen hun relatie.

Jongeren gaan minder bedriegen, ouderen meer. En dit gegeven is vrij nieuw. Voordien werd aangenomen dat bedriegen in een relatie vooral geassocieerd werd met millennials, maar jongeren doen het dus steeds minder, 55-plussers steeds meer. Dat heeft 'The Institute of Family Studies' bekend gemaakt na een Amerikaans onderzoek waarbij ze verschillende data hebben onderzocht van 1972 tot nu.

De resultaten blijken uit antwoord op de vraag 'Heb je ooit seks gehad met iemand anders dan de partner waarmee je bent getrouwd?' Terwijl 14% van de Amerikaanse getrouwden jonger dan 55 zegt weleens te zijn vreemdgegaan, is dat bij de 55-plussers 20%. Opvallend: het aantal 55-plussers dat toegeeft een affaire te hebben is bijna verdubbeld sinds 1991.

Seksuele revolutie

Wat de oorzaak daarvoor is, werd niet verder onderzocht. "55-plussers hebben vaak de seksuele revolutie meegemaakt, waardoor hun omgang met seks en relaties misschien iets losser is", kaarten de onderzoekers wel aan. "Maar natuurlijk kan het feit dat ze in de midlife komen en sleur voel in hun relatie er ook mee te maken hebben."

Het is dus zeker niet alleen 'de jeugd van tegenwoordig' die liegt en bedriegt in een relatie. De 55-plussers doen het dit keer nog beter.