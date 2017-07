Ploegmaat van Praet is eerste toptransfer voor Inter

Internazionale heeft vrijdag de komst van de Slovaakse verdediger Milan Skriniar aangekondigd. Skriniar komt over van het Sampdoria van Dennis Praet en tekende in het Giuseppe Meazza Stadion een contract voor vijf seizoenen. Met de overgang zou zo’n dertig miljoen euro gemoeid zijn.

De 22-jarige Skriniar maakte, na doorgebroken te zijn in eigen land bij Zilina, in januari 2016 de overstap naar Genua. Zijn anderhalf seizoen in dienst bij Sampdoria werd een succes. Hij speelde 38 wedstrijden voor de Genuezen en speelde zich in de kijker bij topclub Inter.

De voorbije weken was Skriniar, die ook al zeven keer uitkwam voor het Slovaakse nationale elftal, met het beloftenteam aan de slag op het EK onder 21 jaar in Polen. Slovakije overleefde de groepsfase niet, ondanks zeges tegen Zweden en het gastland, maar Skriniar schopte het wel tot het Elftal van het EK.