Evander Sno zet punt achter loopbaan

De Nederlander Evander Sno stopt met voetballen op het hoogste niveau. De 30-jarige middenvelder heeft in goed overleg met zijn werkgever, tweedeklasser RKC Waalwijk, besloten zijn contract te ontbinden.

Sno was in 2014 even aan de slag in België bij Westerlo. In 2010 kreeg de Nederlander met Surinaamse roots als speler van Jong Ajax een hartstilstand op het veld. Na het inplanten van een defibrillator keerde hij terug op de velden.

“Sno heeft een zware periode achter de rug en wil tijd aan zijn gezin besteden”, laat RKC weten. “Het dagelijks op en neer rijden van zijn woonplaats Amsterdam naar Waalwijk beschouwt Sno als een te zware belasting.”

De middenvelder kwam in het verleden verder uit voor onder meer Feyenoord, NAC Breda, Celtic, Ajax, Bristol City en NEC.