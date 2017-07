Regering legt opnieuw 158 terreurverdachten financieel droog

De Belgische staat heeft nog maar eens 158 terreurverdachten en Syriëstrijders financieel drooggelegd. Op de lijst met namen circuleert onder meer ook Soulaimane Abrini, de jongere broer van Mohamed Abrini. Dat staat te lezen in het Staatsblad.

Tot nog toe stonden er 56 namen op die lijst, onder wie Mohamed Abrini - de man met het hoedje. Maar de ministerraad heeft nu - op voorstel van het OCAD - 158 nieuwe namen toegevoegd aan die lijst.

Concreet wil dat zeggen dat zowel de gelden, rekeningen, cheques, waardepapieren en kredieten van terreurverdachten als hun economische middelen, zoals vastgoed of andere eigendommen onbruikbaar worden. Zo kunnen hun bezittingen niet verder gebruikt worden voor terreur.

Op de lijst circuleren heel wat namen van strijders die wellicht zijn overleden in Syrië. Toch worden hun middelen bevroren omdat de regering nooit honderd procent met zekerheid kan zeggen dat die persoon daadwerkelijk overleden is in Syrië.

Dood, of niet?

Zo is er bijvoorbeeld Hicham Chaïb, de voormalige rechterhand van Fouad Belkacem bij Sharia4Belgium. De laatste jaren was hij stevig opgeklommen binnen de rangen van ISIS. De man werd al eens dood verklaard, al bevestigde de advocaat van de familie Chaïb dat Hicham wel degelijk nog in leven is.

Een andere naam is Soulaimane Abrini, de jongere broer van Mohamed Abrini - de man met het hoedje die na de aanslag in Zaventem op de vlucht sloeg. Ook van Soulaimane wordt vermoed dat hij is omgekomen in Syrië, maar ook daarover is de regering niet helemaal zeker.

Droogleggen

Sinds 2006 mag de Belgische staat tegoeden van terreurverdachten bevriezen. Dat koninklijk besluit kwam er om “beperkende maatregelen te nemen tegen bepaalde personen in de strijd tegen de financiering van het terrorisme”.