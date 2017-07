Fulham plukt middenvelder weg op Sclessin

De Engelse tweedeklasser Fulham heeft vrijdag de transfer van Ibrahima Cisse geofficialiseerd. De middenvelder komt over van Standard en tekende in Craven Cottage een contract voor drie seizoenen, met een optie op nog een seizoen.

De 23-jarige Cisse, een Belg met Guinese roots, is een jeugdproduct van Standard en maakte in juli 2012 zijn debuut in het eerste elftal van de Rouches. Cisse kon niet helemaal doorbreken op Sclessin en de Luikenaars lieten hem in de zomer van 2014 dan ook vertrekken naar KV Mechelen. Achter de Kazerne ontpopte de verdedigende middenvelder zich tot een onbetwiste pion in de basis en vorige zomer kwam Standard opnieuw aankloppen. Een echte doorbraak kwam er dit seizoen, ondanks 27 officiële optredens, opnieuw niet.

Bij Fulham komt Cisse met Denis Odoi en Neeskens Kebano (ex-Charleroi en Racing Genk) nog twee oude bekenden tegen van de Jupiler Pro League. De Londenaars eindigden het voorbije seizoen op de zesde plaats in de Championship. In de halve finales van de play-offs voor promotie was Reading te sterk.