VIDEO. Het afgrijselijke moment waarop een levende spin uit het oor van een man kruipt

Het was de broer van de man die het filmpje deelde en erover zei dat zijn broer al een hele nacht gekraak had gehoord. “We denken dat de spin toch een goede 24 uur in zijn oor gezeten moet hebben. Hij vroeg een wattenstaafje en we lachten er nog mee dat er misschien een spin in zijn oor zou zitten. En kijk nu.”

De beelden werden vermoedelijk gefilmd in het Britse Southampton en tonen hoe de spin uit het oor van de man gedwongen word met water, hoe ze vervolgens uit zijn oor klimt en dan vastgegrepen wordt met een pincet.

Voor wie last heeft van een spinnenfobie en vannacht nog rustig wil kunnen slapen: via deze link kom je terecht op eenartikel over een schattig hondje.

De huiveringwekkende beelden werden gepost op LADBible en haalden sindsdien al miljoenen views.