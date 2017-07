Lot van Vermaelen blijft onduidelijk, Barcelona laat andere verdediger vertrekken

Sporting Lissabon heeft vrijdag de transfer van de Franse verdediger Jérémy Mathieu bevestigd. Mathieu komt over van FC Barcelona en tekende in Lissabon een contract voor twee seizoenen. Opvallend: Sporting liet een vertrekclausule van liefst 60 miljoen euro in het contract van de nochtans al 33-jarige verdediger opnemen.

Mathieu maakte in de zomer van 2014 enigszins verrassend de overstap naar Camp Nou. Voordien was hij actief bij Sochaux (2002-2005), Toulouse (2005-2009) en Valencia (2009-2014). Mathieu kon nooit een vast basisplaats afdwingen in Catalonië, maar kwam toch nog tot 91 officiële optredens voor de Blaugrana.

De verdediger schreef de afgelopen drie seizoenen bij Barcelona twee titels, drie bekers, één Champions League en één Wereldbeker voor clubteams op zijn naam. Hij verzamelde ook vijf caps voor Les Bleus.

Momenteel staat ook Rode Duivel Thomas Vermaelen nog onder contract bij Barcelona. Het voorbije seizoen werd hij uitgeleend aan AS Roma. Er wordt gespeculeerd dat hij ook voor het einde van de zomer nog een nieuw team vindt maar dat is nog onduidelijk.