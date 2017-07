AC Milan legt Andrea Conti vast

AC Milan heeft vrijdag de transfer van rechtsachter Andrea Conti geofficialiseerd. Conti komt over van Atalanta Bergamo en tekende in San Siro een contract van vijf seizoenen. Enkele momenten eerder maakten Racing Genk en Atalanta bekend dat Timothy Castagne de opvolger wordt van Conti bij Atalanta. Opmerkelijk: op 8-jarige leeftijd legde Conti al eens een succesvolle test af bij Milan, maar hij weigerde zelf Atalanta te verlaten.

De 23-jarige Conti is een jeugdproduct van de Bergamasken en maakte zijn debuut in het eerste elftal in december 2015. Voordien was hij door de Noord-Italianen al uitgeleend aan Perugia (2013-2014) en Virtus Lanciano (2014-2015).

Conti was de afgelopen weken met het Italiaanse beloftenteam aan de slag op het EK onder 21 jaar in Polen. Italië werd er in de halve finales uitgeschakeld door Spanje (3-1).

AC Milan wil komend seizoen eindelijk nog eens meedoen voor de titel in Italië en investeerde al fors in zijn spelerskern. Conti is de vijfde zomertransfer na Mateo Musacchio (Villarreal), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), André Silva (Porto) en Hakan Calhanoglu (Leverkusen).