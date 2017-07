Degradant Westerlo leent pechvogel Oto’o extra seizoen

Westerlo heeft het huurcontract van Junior Oto’o, een Gabonese rechtsachter, met een jaar verlengd. Dat bevestigt de club vrijdag op zijn website.

Westerlo nam Oto’o vorig seizoen al over van het Portugese SC Braga, maar door heel wat blessureleed kwam hij de voorbije twaalf maanden niet in actie. De 23-jarige Gabonees krijgt nu een nieuwe kans bij de degradant uit 1A.

Een operatie aan de buikspieren hield Oto’o vorig seizoen lange tijd aan de kant. Na de ingreep wist de verdediger geen speelkansen af te dwingen onder Jacky Mathijssen. Daar hoopt hij nu, met de nieuwe trainer Vedran Pelic, verandering in te brengen.

“Na mijn operatie had ik het inderdaad moeilijk om meteen mijn oude niveau te halen. Na verloop van tijd en vele uren training vond ik wel dat ik mijn kans verdiende, maar het team was volop in strijd voor het behoud en de trainer koos voor de spelers die al meer minuten hadden dat seizoen. Ik ben dan zelf verder blijven werken aan mijn fysiek”, legt Oto’o uit.

De Kemphanen hebben door het vertrek van Apau en Miletic een vacante positie op de rechtsachter. Oto’o ruikt zijn kans. “Ik heb met de coach gesproken voor aanvang van het seizoen en hij heeft vertrouwen in mij. Hij wil me verantwoordelijkheid geven in het team en daarvoor moet ik me maximaal geven. Ik wil het seizoen dan ook meteen goed beginnen.”