Zijn twee van ’s werelds meest beruchte seriemoordenaars één en dezelfde persoon?

Links: Dr. Henry Howard Holmes; de “eerste seriemoordenaar van Amerika”. Rechts: zakenman James Maybrick, van wie ooit gedacht werd dat hij Jack The Ripper was. Foto: *

De ene verminkte en vermoordde prostituees in de achterstraatjes van Londen, de andere staat de boek als de eerste seriemoordenaar van de Verenigde Staten en heeft mogelijk 200 moorden op zijn conto. Onderzoek moet nu uitwijzen of de beruchte Jack The Ripper en Dr. Henry Howard Holmes eigenlijk één en dezelfde persoon zijn.

H.H. Holmes

Dr. Henry Howard Holmes werd in 1861 als Herman Webster Mudgett geboren in de Amerikaanse staat New Hampshire. Naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in Chicago in 1893 opende hij het World’s Fair Hotel, speciaal ontworpen en gebouwd voor zijn lugubere hobby: moorden.

Het ‘Moordkasteel’ omvatte meerdere winkeltjes, zijn persoonlijke kantoor, honderd raamloze kamertjes en een doolhof van vreemde, doodlopende gangen, trappen die naar niets leiden en deuren die alleen van de buitenkant geopend konden worden. Om zeker te zijn dat hij de enige was die wist hoe het labyrint precies in elkaar zat, veranderde hij voortdurend van aannemer.

Toen hij uiteindelijk gevat werd, bekende Holmes liefst 27 moorden (waarvan er vreemd genoeg nog enkele mensen in leven waren). Al zou hij volgens verschillende bronnen meer dan 200 doden op zijn geweten hebben. De meeste slachtoffers waren vrouwen: het ging vooral om leden uit zijn personeel, zijn minnaressen of om gasten. In oktober 1895 werd Holmes werd Holmes tot ter dood veroordeeld, een jaar later werd hij opgehangen in een gevangenis in Philadelphia.

Jack The Ripper

Jack The Ripper daarentegen, werd nooit gevat. Meer nog: tot op vandaag is de ware identiteit van de Britse seriemoordenaar die in 1888 meerdere prostituees om het leven bracht in Londen, nog niet bekend. The Ripper zou dat jaar minstens vijf vrouwen hebben vermoord, en mogelijk ook veel meer.

Jeff Mudgett, een achterkleinzoon van Holmes, probeert nu te bewijzen dat zijn voorvader en Jack The Ripper één en dezelfde persoon zijn. Mudgett, een advocaat op rust die twintig jaar geleden ontdekte dat hij afstamde van een seriemoordenaar, gelooft dat Holmes op een of andere manier zijn executie heeft weten te ontsnappen om te vluchten naar Londen. Ook al dateren de moorden van Jack The Ripper van acht jaar voor de dood van Holmes, toch wordt het onderzoek van Mudgett ernstig genomen.

DNA-monster

Samen met Amaryllis Fox, criminologe van de CIA, heeft Mudgett de toestemming gekregen om het lichaam van Holmes op te graven om een DNA-monster te nemen. Over het onderzoek naar wat mogelijk “de grootste oplichtingstruc ooit” is, wordt een achtdelige documentaire reeks gemaakt op het Amerikaanse History-kanaal. De serie gaat op 11 juli in première.