Aparte meeting tussen Trump en Poetin duurde veel langer dan gepland: “Akkoord over wapenstilstand voor zuiden van Syrië”

Terwijl de overige leden van de G20-top samenzaten om de klimaatproblematiek te bespreken, hielden Poetin en Trump een aparte meeting, die anderhalf uur langer duurde dan gepland. De timing is opmerkelijk, want daarmee geeft het tweetal een duidelijk signaal over hoezeer ze begaan zijn met de huidige klimaatperikelen. “Trump en Poetin hebben een akkoord bereikt over een wapenstilstand voor het zuiden van Syrië”, meldt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

“Ik ben verheugd om je persoonlijk te ontmoeten, en ik hoop dat onze meeting resultaten zal opleveren”, klonk het bij Trump bij de start van de ontmoeting, voor de ogen van de internationale pers. “We kijken echt uit naar een heleboel positieve dingen die zich in Rusland en de Verenigde Staten voltrekken.”

“We hebben ooit al via de telefoon met elkaar gesproken, maar dat volstaat natuurlijk niet om positieve relaties te hebben. Ik ben dus heel blij dat ik je persoonlijk heb kunnen ontmoeten. En ik hoop dat, zoals je zelf zegt, onze ontmoetingen een positief resultaat zullen hebben.”

Nadien trok het tweetal zich terug voor een privégesprek. “Ik had een lang gesprek met de president van de Verenigde Staten”, zei Poetin na afloop van de meeting, die ruim anderhalf uur langer duurde dan gepland. “We hebben veel zaken besproken: Oekraïne, Syrië, andere problemen... Heel veel zaken. We kwamen ook terug op de strijd tegen terrorisme en cyberveiligheid.”

Akkoord over wapenstilstand

Trump en Poetin hebben vrijdag ook een akkoord bereikt over een wapenstilstand voor het zuiden van Syrië. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vrijdagavond aan, in de marge van de G20-top. De minister zei dat de wapenstilstand zondag ingaat, en dat ook Jordanië eraan meewerkt. “Het is ons eerste succes”, zei Tillerson over de samenwerking tussen het Witte Huis en het Kremlin.

Rusland is een van de belangrijkste bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad. De VS vinden dat het regime van Assad omvergeworpen moet worden, en steunt de “gematigde” rebellen die de Syrische regimetroepen bestrijden.

Lijnrecht tegenover elkaar

Hoewel de twee op heel veel vergelijkbare standpunten hebben, staan Poetin en Trump ook lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over de conflicten in Syrië en Noord-Korea. Ook schopte Trump de voorbije dagen tijdens zijn bezoek aan Polen tegen de schenen van de Russen. Hij riep Poetin op een eind te maken aan zijn “destabiliserende activiteiten in ­Oekraïne en elders in de wereld, en zijn steun aan ­regimes zoals ­Syrië en Iran te stoppen”.

Foto: REUTERS

Bovendien zag hij in Polen ook een uitgelezen kans om zijn vloeibaar natuurlijk gas te promoten als alternatief voor Russisch gas. Hij beloofde de Polen, die nu 12 procent van hun gas­toevoer uit Rusland laten komen, dat Amerika hen van energie zou voorzien. “Als een van jullie energie nodig hebben, bel ons even. De Amerikanen zullen energie nooit gebruiken om druk uit te oefenen op landen, en we zullen ook niet toelaten dat anderen dat doen.”

Eerste keer oog in oog

Sinds zijn aantreden in januari had Trump vier telefoongesprekken met Poetin. Het is echter de eerste keer dat de leiders van de twee grootste kernmachten ter wereld elkaar in de ogen kijken. Naar het onderhoud is wekenlang uitgekeken.

Trump kreeg bij de start van hun ontmoeting overigens ook een vraag over de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen naar zijn hoofd geslingerd, maar weigerde daarop te antwoorden. Of ook dat thema zal worden aangesneden in hun gesprek, is niet duidelijk.

