GERUCHTEN. Dure ruildeal met Hazard, Real noemt prijs voor Bale, Everton zoekt opvolger Lukaku bij Arsenal

De zomertransfermarkt gaat vrijdag zijn zevende dag in. Niemand panikeert voorlopig maar de geruchten over toptransfers schieten uit de grond als paddenstoelen, terwijl bepaalde deals serieuzer en serieuzer worden. Een overzicht!

Verratti is een gevangene

Marco Verratti bevindt zich al een tijdje in het oog van de geruchtenstorm. De Italiaanse middenvelder liet zich wel eens ontvallen dat hij geld niet belangrijker vindt dan prijzen winnen en dat hij dus een vertrek bij PSG overweegt. Verratti’s manager Donato Di Campli linkte zijn cliënt al aan Barcelona, Juventus, Inter en Manchester United maar komt nu met opvallende uitspraken naar buiten.

“Marco is als een gevangene van de Emir van Qatar”, zegt hij in Corriere dello Sport. “PSG vertelde me dat als ik vraag om Verratti te verkopen, dat hetzelfde zou zijn als AS Roma Francesco Totti verkocht zou hebben. Nu, er worden veel grote namen genoemd maar tot nu toe heeft PSG nog geen enkele nieuwe sterspeler in huis gehaald.

Barcelona blijft de grote favoriet om de Italiaan in huis te halen maar die lijkt gewoon bij PSG te gaan blijven. “Weet je wat Nasser Al-Khelaifi tegen mij zei? Dat ze Verratti zelfs niet voor 100 miljoen willen verkopen omdat hij een contract heeft tot 2021 en ze het team rond hem gaan bouwen. Bovendien vreest hij voor zijn job als hij Verratti verkoopt,en dat hij nooit meer durft terug te keren naar Qatar.”

Foto: Photo News

Prijs voor Bale en ruildeal Hazard

Real Madrid is al langer geïnteresseerd in die andere Ligue 1-ster, Kylian Mbappé. Volgens Marca is het Los Blancos nu echt serieus om de Fransman in huis te halen met een bod van 130 miljoen aan Monaco en een jaarsalaris van 6-7 miljoen voor Mbappé. Dat is 20 miljoen meer dan het initiële bod van Real, dat de strijd aangaat met vooral PSG dat elk bod op Mbappé “zal evenaren”.

Ondertussen blijft het onduidelijk of Gareth Bale ook volgend seizoen in Madrid zal vertoeven. Sommige bronnen zeggen dat hij niet weg mag van coach Zinedine Zidane, andere bronnen stellen dan weer dat hij een terugkeer naar Engeland (lees: Manchester United) wil. Volgens de Diario Gol heeft Real nu een prijs geplakt op de Welshman: 100 miljoen. Evenveel dus als het bedrag dat ze betaalden aan Tottenham in 2013.

Ook de toekomst van James Rodriguez bij Real blijft onzeker. De Colombiaan wil vooral meer spelen en wordt al maanden gelinkt aan een transfer. Chelsea en Man United zouden nu effectief de strijd aangaan voor James. Volgens The Independent wil Real 70 miljoen voor de creatieve aanvaller, maar Chelsea zou erover nadenken om in ruil Eden Hazard aan te bieden. Zidane is namelijk al lang grote fan van de Rode Duivel.

Foto: EPA

Belotti naar Chelsea?

Nu Chelsea mogelijk achter het net vist wat betreft Romelu Lukaku heeft de club zijn zinnen gezet op Andrea Belotti en Alvaro Morata. Die eerste zou echter prioriteit nummer één zijn voor de Blues en coach Antonio Conte aldus Sky Italia. Torino is echter niet van plan om de aanvaller te laten gaan voor minder dan 100 miljoen terwijl Morata 90 miljoen zou moeten kosten.

Belotti wordt ook aan AC Milan gelinkt maar de Rossoneri zouden hun zinnen gezet hebben op Pierre-Emerick Aubameyang, die ooit in de jeugd speelde van de Milanese club. Milan was al zeer actief tijdens deze mercato en zou volgens La Gazzetta dello Sport wachten tot de Chinese transfermarkt eind deze maand sluit alvorens een move te maken. Het Tianjin Quanjian van Axel Witsel wil namelijk 70 miljoen betalen aan Dortmund om ook interesse van Arsenal en Liverpool af te slaan.

Over Liverpool gesproken. De Reds willen dolgraag Naby Keita weghalen bij RB Leipzig maar de club liet volgens Bild weten dat de middenvelder zelfs voor 100 miljoen niet weg mag. Liverpool plakte hetzelfde bedrag op het hoofd van Coutinho maar PSG wil toch een poging wagen voor de Braziliaan. De Franse club overweegt een bod van 80 miljoen aldus Le10sport.

Ondertussen heeft Liverpool 17 miljoen geboden voor Lyon-verdediger Emanuel Mammana terwijl Keita Baldé van Lazio niet langer wordt achtervolgd door diens akkoord met Juventus.

Biglia wil transfer forceren

De Bianconeri staan dicht bij de overgang van Federico Bernardeschi. Volgens verschillende bronnen heeft de Oude Dame 40 miljoen plus 2 miljoen bonussen geboden aan Fiorentina. La Viola willen echter 10 miljoen bonussen. Juve wil ook nog Douglas Costa in huis halen omdat Bayern zijn vraagprijs verlaagd heeft naar 40 miljoen, als het Alexis Sanchez kan weghalen bij Arsenal aldus Tuttosport.

Ondertussen is reservedoelman Neto van Valencia, waarbij Juve ook sprak met de Spanjaarden over Joao Cancelo. De rechtsback moet 25 miljoen kosten. Serge Aurier van PSG en Danilo van Real Madrid zijn de andere opties om Dani Alves te vervangen. Juan Cuadrado wordt dan weer gelinkt aan Milan en Arsenal. De Gunners zouden volgens Sky 35 miljoen willen bieden voor de Colombiaan.

Milan werkt ook voort aan de transfer van Lucas Biglia. De Rossoneri boden 20 miljoen aan Lazio maar de Romeinse club wilde liefst 25 miljoen, waardoor de deal bleef aanslepen. Il Messaggero meldt nu echter dat er nieuwe gesprekken aangeknoopt zijn omdat Biglia weigert om mee op trainingskamp te gaan met Lazio.

Foto: Photo News

Vervanger Lukaku

Of Lukaku nu naar Manchester United of Chelsea gaat, Everton zal op zoek moeten naar een waardige vervanger. De Toffees zouden Wayne Rooney terug naar Goodison Park halen maar denken ook aan Olivier Giroud. Door de komst van Alexander Lacazette is die deels overbodig geworden. Marseille lijkt echter zeker van zijn zaak met een bod van 28 miljoen plus bonussen, terwijl ook Lyon en West Ham geïnteresseerd zijn aldus de Daily Express.

Volgens L’Equipe heeft Arsenal ondertussen een bod van 45 miljoen uitgebracht voor Monaco-winger Thomas Lemar. De Gunners zagen een eerder bod van 40 miljoen euro geweigerd worden. France Football meldt dan weer dat Arsenal ook denkt aan een transfer voor Fabinho. Alexis Sanchez eist 450.000 euro per week om bij Arsenal te blijven aldus de Daily Mirror en volgens Sport moet Arsenal een bod van 30 miljoen euro van Barcelona vrezen voor Hector Bellerin.

Barcelona-doelman Jasper Cillessen wordt gelinkt aan Crystal Palace, waar hij oud-coach Frank de Boer zou treffen aldus Diario AS. Bij de club van Christian Benteke zou hij eerste doelman worden omdat Marc-Andre Ter Stegen eerste doelman blijft bij Barcelona. De Blaugrana hebben dan weer een verrassend bod uitgebracht op Paulinho. De voormalige Tottenham-speler is aan de slag bij Guangzhou Evergrande maar 20 miljoen vonden de Chineze onvoldoende aldus ESPN.

Nog een leuk nieuwtje: Arnor Gudjohnsen, de 16-jarige halfbroer van Eidur Gudjohnsen heeft een driejarig contract getekend bij Swansea.