Bromfiets komt onder vrachtwagen terecht: jongetje (5) komt om het leven

Scherpenheuvel-Zichem - Een vijfjarig jongetje liet vrijdag rond 15.45 uur het leven op de Westelsebaan in Averbode. Het slachtoffer was passagier op een bromfiets van zijn stiefvader die onder een vrachtwagen belandde.

Het gaat wellicht om een dodehoekongeval waarbij de vrachtwagenbestuurder de tweewieler niet opmerkte in zijn spiegel. “Op dit ogenblik is er een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden vast te stellen. Die bevindingen wachten we af. Ondertussen is het wel al duidelijk dat geen van beide bestuurders had gedronken”, zegt Sarah Callewaert van het Leuvense parket.

Aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Westelsebaan (N212) en de Abdijstraat vertrokken de bestuurder van de bromfiets, die op het fietspad reed en de vrachtwagen wellicht gelijk. De bromfiets kwam onder de vrachtwagen terecht toen die rechtsaf de Abdijstraat insloeg.

Naast de 34-jarige bestuurder, de stiefvader van de jongen, zat ook nog vijfjarige jongen als passagier op de scooter. Meteen na het ongeval snelden de brandweerlieden van Scherpenheuvel-Zichem, een Mug-team en een ambulance ter plaatse. De hulpverleners probeerden zo’n 40 minuten om het jonge slachtoffertje te reanimeren maar dat was tevergeefs. Hij overleed ter plaatse aan zijn zware verwondingen.

De stiefvader liep lichtere verwondingen op en de 56-jarige bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.