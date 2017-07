Waarom zwellen mijn voeten als het zo warm is en wat kan ik eraan doen?

U vraagt: “Als het warm is, heb ik vaak last van gezwollen voeten en knellen zelfs mijn favoriete zomerschoenen. Hoe kan ik dit kwaaltje voorkomen?”

Warm weer? Check. Gezwollen voeten? Dat helaas ook check. Maar hoe komt dat nu eigenlijk en hoe voorkom je het kwaaltje? Podoloog Jorden Stroobants, verbonden aan het Podologisch Centrum Kempen in Geel, legt het uit.

Verminderde pompfunctie

“De oorzaak ligt volledig bij de aders. Bij zwoel zomerweer gaan die uitzetten om warmte te verliezen. Dat leidt ertoe dat het bloed en het vocht zich gaat opstapelen in de voeten, die het laagste punt van het lichaam zijn. Het vervelende is dat het de pompfunctie hier zal verminderen”, zegt Stroobants. Het gevolg? De zwaartekracht wint en er ontstaat een zwelling ter hoogte van de voeten en onderbenen.

Beetje bewegen

Het probleem is makkelijk te verhelpen als je een beetje beweegt. Dat geldt ook als je lang stil moet zitten. “Stel: je reist met het vliegtuig, dan doe je er goed aan om af en toe recht te staan en een paar minuten door het gangpad te wandelen. De spieren in je benen activeren helpt om te zwelling te verminderen. Lukt wandelen niet, probeer dan geregeld cirkeltjes te draaien met je voeten. Of leg ze iets hoger dan je lichaam zodat het bloed makkelijker weer naar boven kan. Ook steunkousen bieden soelaas.”

Geen pilletje

Probeer ook voldoende te drinken en mijd te strak schoeisel. Stroobants voegt er nog aan toe dat ouderen vaak een vochtafdrijvend pilletje krijgen voorgeschreven. “Mensen met hartproblemen of spataders, hebben hier baat bij. Maar voor zij die geen circulair probleem hebben is voldoende bewegen de belangrijkste preventie. Jezelf op een voetbad trakteren mag uiteraard ook, maar dat zal louter verfrissing bieden.”