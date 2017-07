Jongetje (6) dat bijna vijf jaar tegen agressieve kanker vocht, is overleden

“Mijn dappere jongen is naar de hemel gegaan. Hij is vandaag gestorven in de armen van mama en papa, omringd door zijn familie.” Met dat hartverscheurende bericht maakte de familie van Bradley Lowery (6) vrijdag zijn overlijden bekend. De dappere strijd van het Britse jongetje tegen een agressieve vorm van kanker beroerde de hele wereld.