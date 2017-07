“Chadli niet mee op stage met zijn club na relletje met trainer”

Nacer Chadli is eerder deze week niet mee op stage vertrokken met zijn Engelse club West Bromwich Albion. De Rode Duivel had een verhitte discussie met trainer Tony Pulis en traint nu individueel. Dat schrijft de Engelse krant The Telegraph.

De Belgische winger, die nog steeds de duurste speler is in de geschiedenis van WBA, zou dinsdagochtend flink in de clinch gegaan zijn met trainer Tony Pulis. Aanleiding was het waanzinnige fitnessprogramma dat de coach wilde opleggen aan zijn spelers. Pulis heeft de traditie om elk van zijn teams voor de start van het seizoen mee te nemen op een inmiddels beruchte stage in Oostenrijk. Daar moeten de voetballers om vijf uur ’s morgens al beginnen met zware looptrainingen in de bergen. Niet naar de zin van Chadli, die Pulis duidelijk te verstaan gaf wat hij daarvan dacht. Er ontstond een verhitte discussie tussen het tweetal.

Chadli moet zich nu individueel klaarstomen

Uiteindelijk zou de trainer besloten hebben Chadli gewoon niet mee te nemen op stage naar de Oostenrijkse bergen. De Rode Duivel traint nu - met toestemming van de club - individueel in het oefencomplex van West Bromwich Albion. Chadli zou Pulis wel beloofd hebben zelf te zorgen dat hij in topvorm is als het team terugkeert uit Oostenrijk.

Populair zal Chadli zich zo niet hebben gemaakt, maar alle bruggen met zijn club zijn zeker niet verbrand. Zo zou de Rode Duivel amper een jaar na zijn komst niet azen op een transfer en wil West Brom hem volgens The Telegraph gewoon meenemen op tour naar Hong Kong volgende week.