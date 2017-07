Officieel: zo ontiegelijk klein was het verschil tussen Kittel en Boasson Hagen

Na de 0,0000000005 van Alberto Contador heeft het wielrennen nu ook de 0.0003 van Marcel Kittel. Want het was met drie tienduizendsten van een seconde dat de Duitser van Quick Step Floors zijn voorwiel voor dat van Edvald Boasson Hagen over de streep gooide in Nuits-Saint-Georges in de zevende Tour-etappe. In afstand berekend gaat het om zes millimeter. Het verschil tussen de Kittel en Boasson Hagen was zo klein dat zelfs de fotofinish amper duidelijkheid bracht. Uiteindelijk moest de officiële finishfoto vele malen uitvergroot worden ter hoogte van het voorwiel om honderd procent uitsluitsel te geven. Kleiner was een verschil tussen de nummer één en twee in de Tour allicht nooit.

Meteen na het overschreiden van de finish durfden noch Kittel noch Boasson Hagen zijn handen in de lucht steken (lees verslag). Minutenlang bestudeerde de wedstrijdjury de fotofinish om uiteindelijk toch Marcel Kittel zijn derde ritzege in deze Tour toe te kennen.

Pour 0.0003 seconde, Kittel s'impose ! / Kittel wins by 0.0003 second! #TDF2017 pic.twitter.com/6dnpvRrI0z — Le Tour de France (@LeTour) 7 juli 2017

0,0003 seconden oftewel 6 millimeter. Zo ontiegelijk klein bleek uiteindelijk het verschil op de meet. Schijnbaar compleet verwaarloosbaar na een etappe van 213,5 kilometer, maar toch nipt voldoende groot om Kittel als winnaar uit te roepen. De Duitser had zijn zege te danken aan een ultieme jump van 70.49km/u op 32 meter van de finish. Een alweer onwaarschijnlijk straffe stoot van de drievoudige etappewinnaar.

A huge kick from Marcel Kittel (QST) at 70.49km/h just 32 m to the line got him the win ahead of Boasson Hagen (DDD).#TDF2017 #TDFdata pic.twitter.com/QNdosZBUoK — letourdata (@letourdata) 7 juli 2017

It took Kittel (QST) another strong push right on the line to win his 3rd @LeTour stage with the slightest margin: 0.0003 seconds.#TDFdata pic.twitter.com/pfRNPtImNj — letourdata (@letourdata) 7 juli 2017

