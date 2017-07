Matz Sels heeft vrijdagavond in de oefenmatch tegen Red Bull Salzburg zijn debuut gemaakt als doelman van Anderlecht, maar er stond nog geen minuut op de klok of hij had zich al moeten omdraaien voor een zeer schlemielige tegengoal. Een te korte terugspeelbal van youngster Hannes Delcroix lag aan de basis, waarna Sels te afwachtend reageerde en naast de bal maaide. De aanvallers van Red Bull Salzburg waren hem te snel af, Takumi Minamino zette zo al vroeg de 1-0 op het bord.