Bart De Wever na jongerenterreur in Antwerpen-Noord: "Ik aanvaard excuses jongeren niet"

Antwerpen - De Antwerpse burgemeester Bart De Wever vindt het normaal dat de politie hard optreedt tegen de jongeren die al enkele weken Antwerpen-Noord op zijn kop zetten. "Wij hebben de heel zachte methode toegepast. Maar als dat niet helpt, moet je met zwaardere middelen komen", zegt hij.

De jongerenterreur rond het Oude Badhuis in Antwerpen-Noord loopt de jongste weken de spuigaten uit. Zo maken sommige jongeren zich onder meer schuldig aan afpersing. Ze blijken een eigen vorm van tol te heffen in de omliggende straten. Omdat de situatie er stilaan uit de hand aan het lopen was, hield de politie er dinsdag een grootschalige controleactie aan het voetbalplein dat grenst aan de Veldstraat en Pompoenstraat in de Stuivenbergwijk.

Op die controleactie kwam veel commentaar. “In Antwerpen vindt de politie het nodig om kinderen te controleren, terwijl die aan het genieten zijn van de vakantie", klonk het onder meer. Maar burgemeester De Wever bijt stevig van zich af. "Wij hebben al heel zachte methodes toegepast, waaronder buurtoverleg. Maar als dat niet helpt, dan moet je met zwaardere middelen komen. Ik heb eerlijk gezegd geen zin in excuses voor geweld tegen politiagenten", zij hij vrijdagavond aan VTM Nieuws.

"Ik heb geen zin in excuses om criminaliteit en overlast te plegen, want die excuses bestaan niet. Zelfs al heeft men een moeilijk sociaal-economisch profiel en een moeilijke thuissituatie, ik zou niet weten waarom dat automatisch moet leiden tot overlastgedrag, criminaliteit en verzet tegen de poltie. Ik aanvaard dat niet en ik aanvaard dus ook de uitleg van die jongeren niet", aldus De Wever