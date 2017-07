Hasi doet boekje open over incident met Vanden Borre: “Hij wilde mijn assistent slaan, alsof hij op straat was”

Veertien maanden zweeg Besnik Hasi (45). “En al die tijd heb ik geen wedstrijd van Anderlecht kunnen zien.” Het gedwongen vertrek bij zijn tweede thuis, vorig jaar in mei, viel hem te zwaar. Nu hij met zijn nieuwe club Olympiakos op stage is in Genk, blikt Hasi voor het eerst terug. Zonder wrok, maar rechtdoorzee, zoals altijd. En verrassend. “Zelfs als we vorig jaar de titel hadden gepakt, was ik nog vertrokken. Er was te veel gebeurd.”