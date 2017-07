Marc Coucke verkoopt 1 miljoen Option-aandelen

Marc Coucke heeft eind juni een klein deel van zijn belang in technologiebedrijf Option verkocht. Het gaat om 1 miljoen aandelen, goed voor 91.200 euro. Dat schrijft De Tijd op zijn website en wordt bevestigd bij toezichthouder FSMA.

Coucke heeft volgens de zakenkrant 26 miljoen aandelen van Option in handen, goed voor een belang van zo’n 8 procent in het Leuvense technologiebedrijf. Het is weliswaar één van zijn minst succesvolle investeringen, maar of deze transactie de voorbode is van een verdere afbouw blijft koffiedik kijken.

Coucke zegt aan De Tijd dat hij wat extra had geïnvesteerd in Option om het bedrijf financieel weer op orde te krijgen en het reddingsplan van Eric Van Zele (de nieuwe topman, red.) te steunen. “Ik heb leningen in aandelen omgezet in plaats van ze terugbetaald te krijgen. Ik heb daar nu een deeltje van verkocht.”