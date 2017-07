Officieel: Logan Bailly voor twee jaar naar Moeskroen

Logan Bailly keert terug naar België. De 31-jarige doelman zette zondag zijn krabbel onder een contract voor twee seizoenen bij Moeskroen. Op papier een toptransfer voor Les Hurlus die met Bailly een gewezen Rode Duivel binnenhalen. Gratis bovendien. Bailly verbrak deze zomer in onderling overleg zijn contract bij het Schotse Celtic, waar hij mede door blessures slechts vijf keer in actie kwam.

In Henegouwen moet Bailly nog een mooie herfst proberen breien aan zijn carrière. De doelman wist door te breken bij Genk, versierde een transfer naar Borussia Mönchengladbach en begon sterk in Duitsland, maar kende nadien een ferme terugval. Na een mislukte passage bij het Zwitserse Neuchâtel Xamax kwam Bailly via OHL weer boven water waarna Celtic hem binnenhaalde.