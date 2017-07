Nieuwe wending in transfersoap Lukaku: “Tweede topclub evenaart bod Manchester United”

Manchester United en Everton hebben een akkoord over een bedrag van 85 miljoen euro voor de transfer van Romelu Lukaku, raakte gisteren bekend. Maar nu zou ook Lukaku’s oude liefde Chelsea op de proppen zijn gekomen. The Blues zouden exact hetzelfde bedrag bieden als Man U, schrijft de Engelse krant The Telegraph. Bij Chelsea hopen ze dat zij de voorkeur van Lukaku wegdragen.

Als hij zijn hart volgt kiest Lukaku voor Chelsea, schreven wij eerder vandaag nog.Vorige zomer leek een transfer in kannen en kruiken, maar deed een conflict tussen de eigenaars de overeenkomst op het laatste moment afspringen. Een maand geleden hoopte Lukaku op een nieuwe doorbraak met Chelsea, maar ondanks aandringen van manager Antonio Conte kwam er geen nieuw bod uit Londen. De Blues willen eerst de situatie oplossen van Diego Costa, die van Conte te horen kreeg dat hij niet meer welkom is.

Op de achtergrond volgde Manchester United de situatie. Lukaku’s zaakwaarnemer, de Italiaanse Nederlander Mino Raiola, deed vorig seizoen de drie belangrijkste inkomende transfers van United: Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan en Paul Pogba. Het drietal was ook door andere clubs gegeerd, maar Raiola wist zijn spelers stuk voor stuk te overtuigen bij de Red Devils te tekenen.

United hoopt op manager, Chelsea op speler

United, dat op zoek is naar een opvolger voor de geblesseerde Ibrahimovic, hoopt dat Raiola deze keer Lukaku kan overtuigen voor hen te kiezen. En ook Raiola weet dat hij alleen bij United vorstelijk betaald zal worden voor zijn diensten. Chelsea betaalt traditioneel minder voor transfers en heeft al laten verstaan dat het niet zinnens is Raiola’s commissieloon te betalen.

Gisteren schakelde United (en Raiola) een versnelling hoger. In het kader van de onderhandelingen met Everton over Wayne Rooney bereikten beide clubs een akkoord over een transferbedrag voor Romelu Lukaku. Geen 100 miljoen pond (114 miljoen euro) zoals Everton aanvankelijk had gevraagd, wel 75 miljoen pond (85 miljoen euro) plus Rooney die daardoor zou terugkeren naar de club van zijn jeugd. United lichtte gisteren enkele bevriende journalisten in dat het een akkoord had gesloten, Everton hield het op: “De deal is nog niet rond”. Versta: misschien springt er nog een andere club in de dans.

Als we The Telegraph mogen geloven, is dat nu dus gebeurd. Door evenveel te bieden als de concurrentie uit Manchester, hoopt Chelsea Everton én Lukaku alsnog te overtuigen. De Londense club weet immers dat ze over de belangrijkste troefkaart beschikt: de wil van de speler in kwestie.