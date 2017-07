Hasi haalt voormalig Standard-speler Carcela naar Olympiakos

Olympiakos heeft vrijdag de komst van Mehdi Carcela aangekondigd op de clubwebsite. De Griekse landskampioen neemt de 28-jarige Marokkaan over van het Spaanse Granada, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Primera Division. Details over de contractduur of transfersom werden niet bekendgemaakt.

Begin juli stelde Olympiakos voormalig Anderlecht-coach Besnik Hasi aan als hoofdcoach en sindsdien zit de Griekse grootmacht niet stil op de transfermarkt. Carcela is na Pape Abou Cissé, Leonardo Koutris, Panagiotis Tachtsidis en Emmanuel Emenike al de zesde versterking sinds de komst van Hasi.

Carcela speelde slechts één seizoen voor Granada, dat hem in augustus 2016 op de laatste dag van de transferperiode overnam van Benfica Lissabon. De Luikenaar stond met Granada vrijwel een volledig seizoen onderaan in de Primera Division en degradeerde uiteindelijk als rode lantaarn. Olympiakos wordt na Anzhi Makhachkala, Benfica en Granada de vierde buitenlandse club voor Carcela. In België groeide hij bij Standard door van de jeugd naar het eerste elftal en speelde in totaal 157 wedstrijden in alle competities voor de Rouches.