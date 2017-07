Waarom deze vrouw dé bombshell van de zomer wordt: Wonder Woman (maar ook een beetje doodgewoon)

Wondersterk en wondersnel in de film, wondermooi in het echt: Gal Gadot. Foto: belga/Clay Enos/The Hollywood Archiv

Nog nooit van Gal Gadot gehoord? Uitstekende reden om verder te lezen, want Wonder Woman uit de gelijknamige Hollywoodkaskraker is goed op weg om de vrouw te worden voor wie iedereen valt. Omdat ze als eerste niet-Amerikaanse een iconisch personage neerzet. En omdat ze daarnaast een alles­behalve iconische 32-jarige met twee blèrende kinderen durft te zijn.

OMDAT ze ook in ’t echt een actieheldin is

Gal Gadot (spreek uit: Gadoot) is dezer dagen te bewonderen van Oostende tot Luik. Op het witte doek, welteverstaan. In de actieprentWonder Woman zet de Israëlische een personage neer dat eindelijk doet wat James Bond, John Rambo of Superman per definitie niet kunnen: een vrouwelijke actieheld zijn. De adaptatie van het stripverhaal met oorsprong in de jaren veertig loopt ondertussen twee weken in de Belgische bioscopen. Eerder was Gadot al te zien in het voorbijrijgeweld van Fast & Furious als voormalige Mossad-agente, een verwijzing naar haar ­Israëlische roots.

Maar ook buiten de bioscoop is Gal een beetje actieheldin. In Fast & Furious stond ze erop haar stuntscènes zelf op te nemen, in plaats van een dubbelganger te laten op­draven. In het dagelijkse leven rijdt ze al eens graag een rondje met haar Ducati Monster-motor, en in Israël stapte ze op haar 20ste in het leger, een plicht voor jonge Is­raeli. Al mag bij dat laatste een korrel zout. De jonge Miss Israël kreeg in het leger een functie als fitness-instructrice, om de echte soldaten in vorm te krijgen.

OMDAT ze een feminist is die mannen niet afschrikt

Bij het label ‘feminist’ alleen al lonkt menig man naar de uitgang, waar hij een pintje kan drinken zonder rokkenverbrandende furie in de buurt. Niet nodig bij Gal Gadot, die een zelfverklaarde feminist maar geen hard­liner is. Geen, euh, wonder dat de actrice tijdens de promotournee van Wonder ­Woman zo’n tienduizend keer de vraag kreeg hoe ze ­tegenover de verhouding man-vrouw staat. Van vrouwenblad ­Marie Claire bijvoorbeeld. “Ik groeide op zonder veel na te denken over het verschil in gender”, aldus Gadot. “Mijn moeder voedde m’n zus en mezelf op met het idee om zelfver­zekerde vrouwen met ambitie te worden.”

Het lijkt erop dat moeder Gadot, een turnlerares, geslaagd is in haar opzet. Toen de Verenigde Naties vorig jaar het personage Wonder Woman en dus Gadot als uithangbord voor vrouwenrechten naar ­voren schoven, stak een storm van protest op bij actie­groepen. Die vonden dat een personage gehuld in strak pak en diep decolleté geen geloofwaardige feminist kon zijn. Waarop de VN zijn/haar campagne begroef. Gadot reageerde. “Er gebeuren zo veel vreselijke dingen in de wereld en dit is dan waartegen geprotesteerd wordt? Echt? Als mensen denken dat Wonder Woman niet tegelijk slim, sterk én sexy kan zijn, is dat niet eerlijk. Waarom kan ze niet alles ­tegelijk zijn?” Geef haar eens ongelijk.

OMDAT ze vreselijk knap is

Soms moet je de dingen niet moeilijker maken dan ze zijn. Gadot is knap. Hoe knap ze precies is, kan u zelf afleiden uit de foto bij dit artikel. Desgewenst bouwt u zelf een zin met de woorden reeënogen, rank en 1,78 meter. Voor de rol van bondgirl in Quantum of Solace verloor Gadot nipt het pleit van Olga Kurylenko. Het zou ons ­niks verbazen mocht ­James op een dag alsnog knielen voor Gal.

OMDAT ze missverkiezingen wint én hekelt

Op haar 18de werd Gadot gekroond tot Miss ­Israël, een opstapje naar Miss Universe. Probleem: Gadot houdt niet zo van verkiezingen. Tijdens de Miss Universe-verkiezing verscheen ze in jeans, en ze was kort van stof tegen de jury, geleid door ene Donald Trump. Gadot haalde de finale niet. Tot haar opluchting, naar eigen zeggen. “Ik had geen zin in dat soort leven.”

Om haar outing als normale vrouw kracht bij te zetten, liet Gadot ook al weten dat ze níét het ideale modellenlichaam heeft. Haar borsten (een B-cup) vindt ze iets te klein. En op de so­ciale media durft ze al eens een foto van haar ­on­geschminkte zelf gooien. “Slapeloze nacht ­gehad, 3 maanden oude dochter met krampen, zoon van 5 die me vroeg wekte.” Dat soort herkenbaarheid. Een zoon en dochter die ze kreeg met Yaron Versano, een 10 jaar oudere Israëlische vastgoedmakelaar met wie ze al 9 jaar getrouwd is. Conclusie: Gadot is te veel girl next door om diva te zijn, te veel vlees en bloed om ­jaloezie op te wekken. En net daardoor lijkt ­iedereen voor haar te smelten.