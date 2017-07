Studenten moeten slechts 3 keer klikken voor een onenightstand

Geslacht? Seksuele voorkeur? Condoom of niet? Die drie vragen moeten studenten van de Universiteit Antwerpen beantwoorden als ze een onenightstand willen vinden via een nieuwe Facebookpagina, opgericht door een medestudent. Er hebben zich al 700 gebruikers aangemeld. De universiteit kan er niet mee lachen, en ook experts maken zich zorgen. “De pagina zou net moeten oproepen tot het gebruik van een condoom.”

De Facebookpagina ‘UAntwerpen FWB’ – verwijzend naar “friends with benefits” – biedt studenten de kans om een medestudent te vinden voor een onenightstand. Het is simpel: je vult je eigen ­geslacht in, je seksuele voorkeur en of je wel of niet een condoom wil gebruiken. Daarna is het wachten geblazen. Als het algoritme een match voor je gevonden heeft, krijg je een berichtje en kan het ­afspreken beginnen.

Het project is een succes. “Al meer dan 700 studenten hebben zich aangemeld. 600 van hen zijn mannen”, zegt de maker, die liever anoniem wil blijven. “Veel mensen ­melden zich aan voor de lol en schrikken dan als ze effectief een match krijgen, maar er zijn ook al serieuze ­afspraakjes van gekomen”, klinkt het. “Om op café op iemand toe te stappen moet je al een hele drempel overwinnen, maar ik merk dat die gêne wegvalt als twee mensen online met elkaar chatten.”

Bij Sensoa, het Vlaams centrum voor seksuele ­veiligheid, is het niet de eerste keer dat ze zo’n date-app zien verschijnen. Maar dat de studenten de keuze krijgen voor of tegen condooms, zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen. Temeer omdat blijkt dat bijna de helft van de gebruikers aangeeft dat een condoom niet hoeft, ook al gaat het om seks met een onbekende. “We merken dat jongeren ­tussen 18 en 25 jaar vaak foutief het gevoel hebben dat ze geen soa kunnen oplopen, terwijl één op de twintig rondloopt met chlamydia”, klinkt het.

Ook klinisch seksuoloog Filip ­Geelen is bezorgd: “Je zou bij losse contacten áltijd een condoom moeten gebruiken. De maker zou de keuzemogelijkheid ­beter laten vallen en op zijn pagina oproepen tot condoomgebruik.”

Examenperiode

De Universiteit Antwerpen is not amused met de pagina. “Dit juichen we niet toe, maar we kunnen er helaas weinig tegen doen”, zegt woordvoerder Peter De ­Meyer. “We kunnen enkel hopen dat ­studenten er verstandig mee ­omspringen.”

Het is niet de eerste keer dat de universiteit met zo’n studenten­pagina te maken krijgt. “Meestal verschijnen ze in de examens, worden ze heel snel heel populair en verdwijnen ze daarna even snel weer. Maar dit gaat weer een stap verder.”