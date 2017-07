Deze emmertjes met handschoenen staan niet zomaar op de begraafplaatsen

Dilbeek - Het Dilbeekse gemeentebestuur liet op de zeven begraafplaatsen emmertjes en tuinhandschoenen plaatsen, zodat burgers zelf een handje kunnen helpen om het kerkhof proper te houden. “Een beetje burgerzin kan kerkhofbezoekers gelukkig maken.”

Sinds vorig jaar geldt er een verbod op het gebruik van pesticiden om openbare plaatsen vrij te houden van onkruid en andere begroeiing. Dat is beter voor het milieu. Maar door dat verbod werd het voor gemeentediensten een intensievere klus om al het groen in de gemeenten te beheren. En vooral tijdens de zomer is het resultaat daarvan duidelijk: maar al te vaak staan bermen of begraafplaatsen vol onkruid. In Dilbeek leidde dat al tot klachten op sociale media.

Schepen van Begraafplaatsen Bernadette Van Coillie (CD&V) komt met een opvallend voorstel. Ze vraagt burgers een handje te helpen en het zo aangenamer te maken voor iedereen.

Onkruid

Op de zeven Dilbeekse begraafplaatsen werden emmertjes en tuinhandschoenen geplaatst, zodat bezoekers hun tuinmateriaal niet zelf moeten meebrengen. “Gebruik dit naar believen en aarzel niet om medeburgers te helpen”, zegt schepen Van Coillie. “Er is geen enkele verplichting om dat te doen, maar een paar minuutjes onkruid verwijderen, getuigt van burgerzin.

Schepen van Begraafplaatsen, Bernadette Van Coillie. Foto: dhh

Van Coillie legt uit dat de gemeente over vier medewerkers beschikt die instaan voor het goede verloop van uitvaartdiensten en het onderhoud van de kerkhoven. “Ze doen dat met volle overgave, maar kunnen niet overal tegelijk zijn, want we hebben zeven kerkhoven op de gemeente”, zegt de schepen.

“Gelukkig krijgen zij wel de hulp van Pro Natura en de beschutte werkplaats Pajottenland helpt bij het scheren van de hagen. In Itterbeek onderhoudt tennisclub S.D.I. de berm van het kerkhof.”

Van Coillie hoopt met de emmertjes een positieve actie op poten te zetten. Ze benadrukt ook dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van hun eigen perceel op het kerkhof.

“Wat soms vergeten wordt, is dat elke concessiehouder verantwoordelijk is voor het onderhoud van zijn perceel. Aanplantingen moeten zodanig gebeuren en onderhouden worden, dat zij zich niet uitbreiden buiten de afmetingen van het graf. In realiteit komt veel van dat werk op de schouders van onze medewerkers terecht”, zegt de schepen.

Positieve actie

“Veel burgers weten uit eigen ondervinding dat onkruid verdelgen een steeds terugkerende opdracht is. Om onze mensen een steuntje in de rug te geven, zouden wij graag deze positieve actie op poten zetten. Wie zin heeft om een bijdrage te leveren om de Dilbeekse kerkhoven nog mooier en aangenamer te maken, kan meedoen”, besluit Bernadette Van Coillie.