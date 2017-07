Twee jaar geleden liet voormalig Belgisch ref van het Jaar Nzolo alles achter voor een nieuw leven in Gabon. Wij gingen kijken of het hem gelukt is

Hoe zou het met Jérôme Nzolo (42) zijn? In de zomer van 2015 verliet de topref, toen net gestopt, plots ons land om in zijn thuisland Gabon een nieuw leven te beginnen. Na een stilte van twee jaar kregen we in Libreville inkijk in hoofd en hart van de viervoudige Scheidsrechter van het Jaar. Zijn lach klatert meer dan ooit.

“Dès que vous êtes au Gabon, j’ai de temps pour vous.” Jérôme Efong Nzolo heeft het druk in zijn nieuwe leven. Tot juli 2014 was hij in ons land veruit de bekendste ref in de hoogste klasse. Vier keer ...