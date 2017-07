Zeker zes maanden aan de kant, maar Foket heeft toch nog een béétje goed nieuws gekregen

Thomas Foket wordt geopereerd aan het hart en mag minstens zes maanden niet voetballen. Dat is de uitkomst van de harttesten die AA Gent liet uitvoeren na zijn afgesprongen transfer naar Atalanta Bergamo. Dramatisch nieuws voor de bijna 23-jarige Rode Duivel, die droomde van het WK in Rusland. “Dit is in de eerste plaats ongelooflijk zwaar voor hem, al de rest is daaraan ondergeschikt”, zegt AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck.

In goed een week is de wereld van Thomas Foket helemaal ondersteboven gekeerd. Van een nakende droomtransfer naar de Serie A die zijn status bij de Rode Duivels ten goede moest komen naar een abrupte pauze in zijn carrière op het slechtst denkbare moment. Niet door een blessure, iets waar je als voetballer altijd rekening mee houdt, maar door hartproblemen. Uitgerekend hij, het loopwonder op de rechterflank van AA Gent dat nooit zonder brandstof viel. Het allesbepalende onderzoek van afgelopen woensdag naar de doorbloeding en de zuurstoftoevoer in het hart van Thomas Foket bij zware inspanning bracht slecht nieuws. Er werd een licht zuurstofgebrek vastgesteld en dus was er geen ontkomen aan: de aangeboren hartafwijking van Foket – een myocardial bridge (zie hiernaast) – moet worden geopereerd. Ten vroegste zes maanden later mag hij weer aan topsport doen.

In al die ellende viel er toch één sprankje goed nieuws te rapen. “Het goede nieuws is dat dit te verhelpen is”, aldus topcardioloog Pedro Brugada. “Ik heb er alle vertrouwen in dat Thomas na de operatie (die donderdag zal plaatsvinden, nvdr.) – het is geen zware ingreep – probleemloos zijn carrière kan voortzetten. Het zou pas echt dramatisch zijn als we met een onoplosbaar probleem werden geconfronteerd.”

Foto: Photo News

Geen medische fout

AA Gent was op de hoogte dat Foket een ‘bijzonderheid’ aan zijn hart had. Zowat een jaar geleden liet de club bijkomende onderzoeken doen na een afwijkend elektrocardiogram, waarbij hartritmestoornissen werden vastgesteld. “Maar de uitkomst luidde toen dat er geen reden was om te stoppen met topsport”, aldus clubdokter Luc Vanden Bossche. “We hebben het zelfs een tweede keer onderzocht.”

“Niemand moet AA Gent iets verwijten”, zegt topcardioloog Pedro Brugada, die afgelopen maandag werd gecontacteerd nadat Atalanta Bergamo de transfer van Foket tegenhield op basis van zijn medische tests. “De club heeft het probleem niet genegeerd, dus er is geen sprake van een medische fout. En in al die tijd heeft Foket ook geen klachten gehad. Je mag niet vergeten dat een hart in een jaar tijd kan evolueren.”

Foto: BELGA

Foket zal zich zo spoedig mogelijk laten opereren door hartchirurg en professor Mark La Meir van het UZ Brussel. “Het gaat niet om een zware ingreep. Hij zal vrij snel lichte activiteiten zoals duurlopen kunnen hervatten, zodat hij zijn conditie kan onderhouden”, weet de Gentse clubdokter Vanden Bossche. “Maar de richtlijnen schrijven voor dat je de test die we afgelopen woensdag hebben gedaan zes maanden na de ingreep moet herhalen. Pas als die oké is, mag je opnieuw intensief sporten.” Een drama voor Foket, die zijn rooskleurige nabije toekomst met een transfer en een potentiële WK-deelname plots in rook ziet opgaan. “Thomas vraagt dan ook rust, want het is de afgelopen dagen een heuse rollercoaster geweest”, vertelt zijn makelaar Gunter Thiebaut. “Maar hij is bijzonder strijdvaardig.”

Jaar voor WK

Atalanta Bergamo wachtte niet op het nieuws en ging voor Racing Genk-speler Timothy Castagne als alternatief. Ook voor Fokets carrière als international is dit een domper. De Dilbekenaar charmeerde bondscoach Roberto Martinez, maar minstens zes maanden zonder voetbal in het jaar voor het WK is nefast. De eerste zorg van Foket is nu zijn gezondheid, maar stilaan zal ook de vraag over zijn contractsituatie weer opsteken. AA Gent zou voor de transfer van Foket naar Atalanta ruim 4 miljoen euro vangen, maar over een jaar is Foket in principe transfervrij. Kiest hij voor zekerheid door alsnog bij te tekenen bij AA Gent, al dan niet met een afgesproken transfersom, of heeft hij genoeg vertrouwen om in 2018 als vrije speler de markt op de gaan?

Hein Vanhaezebrouck zij aan zij met Foket. Foto: BELGA

En wat betekent dit voor AA Gent dat over zes maanden een speler ziet terugkeren die al afscheid had genomen. “Ik ga eerst goed luisteren naar onze medische staf alvorens iets te zeggen”, aldus AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck. “Maar wij zijn in dit alles ondergeschikt. Dit is vooral ongelooflijk moeilijk voor Fokkie zelf. Daar denk ik op dit moment aan: hoe ongelooflijk jammer en zwaar het voor hem is.” Nu vaststaat dat Gent een lange tijd geen beroep zal kunnen doen op Foket, komt de piste Denis Odoi misschien opnieuw in beeld. Gent zal wel financieel iets harder moeten doorduwen bij Fulham wil het de rechtsachter binnenhalen.

Het geval-Foket is een zoveelste waarschuwing voor de hele voetbal- en topsportwereld, waar de hartproblematiek vaak pas bovenaan de agenda komt als er doden vallen. Net omwille van enkele dodelijke gevallen is het Italiaanse voetbal zo streng. “Het is zeker iets om bij stil te staan”, zegt AA Gent-dokter Luc Vanden Bossche. “Er zijn nog veel sporters die een afwijkend elektrocardiogram laten optekenen. Bij sporters van bepaalde regio’s in Afrika zelfs vier of vijf van de tien. Zonder een gespecialiseerd scanneronderzoek ben je blijkbaar nooit zeker.”