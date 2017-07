Zoon Verlinden mag seizoen beginnen in A-kern van Stoke

Thibaud Verlinden vat het seizoen aan bij de A-kern van Stoke. De flankaanvaller vertrekt zondag, op zijn achttiende verjaardag, voor een week met de ploeg naar Zwitserland, waar Stoke een vriendschappelijk tornooi afwerkt. Verlinden stond vorige winter al dicht bij een definitieve overstap naar de A-kern, maar een zware blessure aan de onderrug gooide toen roet in het eten. Dat hij nu meteen mag meespelen met de A-kern, is een teken van vertrouwen. The Potters willen zelfs zijn tot 2019 lopende contract openbreken. Gesprekken om Verlindens verbintenis met een paar jaar te verlengen zijn lopende en verwacht wordt dat die binnenkort zullen worden afgerond. Ook landgenoot en spits Julien Ngoy (19) mag mee richting Zwitserland.