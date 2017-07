Vleminckx mag vertrekken bij Antwerp

Nu Laszlo Bölöni een dikke twee weken met de kern van Antwerp werkte, heeft de club stilaan een beeld van wie er eventueel weg mag. Geleidelijk aan worden die spelers daar ook van op de hoogte gebracht. Nadat eerder deze week het contract van Joren Dom – die gisteren voor drie seizoenen bij Beerschot Wilrijk tekende – werd ontbonden, kreeg ook Bjorn ­Vleminckx te horen dat hij mag vertrekken. In een gesprek met Luciano D’Onofrio kreeg de ­31-jarige spits te horen dat de club – ondanks Vleminckx’ contract tot volgende zomer – hem niets in de weg zal leggen als hij een andere ploeg vindt. In afwachting kan de voormalige spits van Club Brugge en KV Mechelen wel nog gewoon meetrainen met de A-kern.