De transfer van de Australiër Riley McGree (18) is zo goed als rond, maar de jonge Austaliër wordt nog niet meteen in Brugge verwacht. McGree verblijft momenteel nog bij de Australische U23, dat momenteel op oefenstage is in Sydney. De jonge Australiërs werken van 19 juli tot en met 23 juli nog drie wedstrijden af op een AFC-tornooi in Myanmar. Daarna wordt McGree in België verwacht. Club speelt op 19 juli op de terreinen van KSV Temse nog een oefenmatch tegen het Nederlandse Sparta Rotterdam.