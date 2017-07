Vrijdagavond opnieuw zware rellen in Hamburg, al meer dan 80 arrestaties

Het is vrijdagavond opnieuw tot zware rellen gekomen tussen relschoppers en ordediensten in de Noord-Duitse stad Hamburg waar zaterdag de tweede dag van de G20-top plaatsvindt. Volgens politiecijfers zijn er reeds 83 mensen opgepakt, van wie er 19 zijn aangehouden. Het aantal gewonde politieagenten is vrijdagavond opgelopen tot 169, meldt de Hamburgse politie op Twitter.

Het is vrijdagavond opnieuw tot zware rellen gekomen tussen relschoppers en ordediensten in de Noord-Duitse stad Hamburg waar zaterdag de tweede dag van de G20-top plaatsvindt. Volgens nieuwe politiecijfers zijn er reeds 100 mensen opgepakt, van wie er meerdere zijn aangehouden. Het aantal gewonde politieagenten is vrijdagavond opgelopen tot 169, meldt de Hamburgse politie op Twitter.

Op het moment dat de wereldleiders zich hadden verzameld in de Elbphilharmonie concerthal voor een opvoering van Beethovens Symfonie nr.9 vochten gemaskerde relschoppers straatgevechten uit met de massaal opgetrommelde politie. Die spreekt op Twitter vrijdagavond van “extreme gewelddaden” tegen de ordediensten. Meer dan 6.000 mensen probeerden ook de protestvrije zone rond het concertgebouw binnen te dringen. Greenpeace deed eveneens een poging met een boot via de haven maar uiteindelijk raakte niemand in de buurt van Trump en co.

Foto: AFP

LEES OOK. Politie vuurt waarschuwingsschoten af op betogers in Hamburg

En niet enkel de agenten moeten het ontgelden; vitrines en wagens in verschillende wijken van de Duitse havenstad moeten er ook aan geloven. Er wordt ook melding gemaakt van plunderingen. Op dit moment heeft de wijk rond het Rote Flora-theater het zwaarst te verduren. Dit gebouw wordt al sinds 1989 bezet door linkse activisten. Ook in de wijk Schanzenviertel worden winkels geplunderd en wagens in brand gestoken. Ooggetuigen spreken van een “oorlogscènes” in de straten.

De politie spreekt van een “zeer ernstige situatie” en vond het rond middernacht welletjes geweest. Leden van speciale eenheden trokken, ondersteund door gepantserde wagens om de barricades te doorbreken, de getroffen wijken in om de relschoppers terug te dringen. Agenten trokken huizen binnen en inspecteerden de daken terwijl de gemaskerde vandalen op de vlucht sloegen. Tijdens die huiszoekingen en dakinspecties vonden agenten Molotow-cocktails, weet Die Welt.

100.000 betogers

Om te voorkomen dat er meer mensen naar de Hamburgse binnenstad afzakken is het treinverkeer op politiebevel stilgelegd. Daarnaast roept de politie van Hamburg op om zoveel mogelijk de getroffen gebieden te vermijden.

De impact van het geweld kan nog moeilijk onderschat worden, afgaande op een verklaring van de politiewoordvoerder zaterdagochtend. “We hebben nog nooit zo’n veruitwendiging van haat en geweld gezien”, liet Timo Zill verstaan aan Bild Daily.

Zaterdag vindt de tweede en laatste dag van de G20-top plaats. Dan zal er opnieuw een grote protestmars door de straten van de havenstad trekken. Er worden naar schatting 100.000 mensen verwacht.

Foto: AP

Foto: EPA