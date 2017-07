Officieel: transfer Romelu Lukaku naar Manchester United is eindelijk rond

Manchester United bevestigt dat er een akkoord bereikt is met Everton omtrent de transfer van Rode Duivel Romelu Lukaku, zo maakte de club zaterdag bekend. United betaalt een bedrag van 85 miljoen euro. De Rode Duivel wordt daarmee de duurste Belg ooit.

Met de aanvaller moet er wel nog een persoonlijk akkoord gevonden worden en Big Rom moet op Old Trafford ook nog de medische testen ondergaan, vooraleer de overgang afgerond kan worden.

#MUFC is delighted to announce a fee has been agreed with Everton for the transfer of Romelu Lukaku, subject to a medical & personal terms. pic.twitter.com/O7oQJWzYHo — Manchester United (@ManUtd) July 8, 2017

Het wordt dus niet Chelsea, die op het laatste moment ook nog op de proppen was gekomen met een bod. The Blues zouden exact hetzelfde bedrag bieden als Man U, zo schreef de Engelse krant The Telegraph. De Londense club wist immers dat ze over de belangrijkste troefkaart beschikte: de wil van de speler in kwestie.

Met zijn transfer wordt Lukaku de duurste Belgische voetballer aller tijden. Die eer was tot vrijdag weggelegd voor Kevin De Bruyne, voor wie Manchester City twee jaar geleden 74 miljoen euro betaalde.

Top vijf duurste voetballers ooit:

1. Paul Pogba 105 miljoen (van Juventus naar Man United)

2. Gareth Bale 101 miljoen (van Tottenham naar Real Madrid)

3. Cristiano Ronaldo 94 miljoen (van Man United naar Real Madrid)

4. Gonzalo Higuain 90 miljoen (van Napoli naar Juventus)

5. Neymar 88,2 miljoen (van Santos naar Barcelona)