Blue Ivy (5) rapt mee op het nieuwe album van papa JAY-Z

Treedt Blue Ivy als ze groot is in de voetsporen van mama Beyoncé en papa JAY-Z? Zolang lijkt het kleine meisje niet te gaan wachten om aan een muzikale carrière te beginnen. Ze rapt namelijk mee op het nieuwe album van JAY-Z en aan de reacties op Twitter te zien, doet ze dat helemaal niet zo slecht.

Het kan haast niet anders of Blue Ivy zal toch enig muzikaal talent door haar aderen hebben stromen met zo'n mama en papa. Hoewel haar gehuil eerder al was te horen in het liedje 'Glory' van JAY-Z en haar gebrabbel in de track 'Blue' van Beyoncé, werkte het vijfjarige meisje nu voor het eerst bewust mee aan een nummer.

Haar officiële rapdebuut maakt ze op 'Blue's Freestyle/We Family', een van de drie bonustracks die op '4:44' staat. Liefst 45 seconden lang spuwt ze woorden en het internet is in elk geval danig onder de indruk van haar talent. Op Twitter regende het dan ook berichten van verbazing. De opvolging lijkt in elk geval nu al verzekerd.

Le freestyle de Blue Ivy sur 4:44 ?????? pic.twitter.com/UvdQnd2SvB — BEYONCÉ DIVA (@Bey_Diva_) 7 juli 2017