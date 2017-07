Drie mannen aangehouden die geld overmaakten aan ISIS-strijders in Irak en Syrië

Het drietal zou via een illegaal netwerk geld overgemaakt hebben aan ISIS-strijders in Mosoel. Foto: AP

Antwerpen / Gent / Lokeren / Berchem / Deurne - Drie mannen zijn afgelopen week onder aanhoudingsbevel geplaatst omdat ze via een illegaal netwerk geld hadden overgemaakt aan ISIS-strijders in Mosoel (Irak) en Raqqa (Syrië). Dat meldt de krant Het Laatste Nieuws en het bericht wordt bevestigd door het federaal parket. Het gaat om twee Irakezen en een Syriër. Eén van hen stond in contact met Youssef El G., een Antwerpse imam die in 2015 zelf naar Syrië trok om zich bij Islamitische Staat aan te sluiten.

De drie, de Irakezen Mohammed A.D. (31) en Najem S. (31), en de Syriër Omar A. (24) werden woensdagnacht opgepakt bij een reeks huiszoekingen in Antwerpen, Gent, Lokeren, Berchem en Deurne. De Antwerpse onderzoeksrechter stelde hen in verdenking voor lidmaatschap van een terroristische organisatie.

De twee Irakezen zouden verschillende keren kleine bedragen van 200 tot 300 euro hebben gestort bij de Syriër. Die zorgde via het systeem van hawala-bankieren dat het geld bij de bestemmelingen in Syrië of Irak terechtkwam.

Oorlogsslachtoffers helpen

Mohammed A.D. en Najem S. beweren dat zij enkel oorlogsslachtoffers in hun thuisland willen helpen, maar uit het onderzoek zou blijken dat de twee dwepen met de radicale islam van Islamitische Staat. Mohammed A.D. is bovendien een oude bekende van Youssef El G., een jonge Marokkaanse imam die in drie Antwerpse moskeeën preekte maar eind 2015 naar Syrië vertrok om zich aan te sluiten bij het radicaal-islamitische verzet.

Wapens of explosieven werden bij de huiszoekingen niet aangetroffen en het drietal zou geen plannen gehad hebben om in Antwerpen of elders in België aanslagen te plegen.

De drie verschijnen maandag in Antwerpen voor de raadkamer.