Mama van vier brengt ode aan haar 'verschrompelde kauwgombuik'

Toen Janene Crossley met haar kinderen op de foto ging, zei een van de meisjes dat haar buik net leek alsof die van kauwgom was gemaakt. Ja, na vier zwangerschappen en evenveel bevallingen is haar buik niet meer wat die ooit is geweest, maar in een boodschap op Instagram maakt de mama duidelijk dat ze er wel fantastische kinderen voor in de plaats kreeg. Volgens haar moet je daarom net trots zijn op dat lichaam.

Mamablogger Janene Crossley heeft op Instagram een leuke foto van haar gezinnetje gedeeld. Dat doet ze wel vaker, maar deze keer greep ze het beeld aan om ook een boodschap te verkondigen. In de foto nijpen haar dochtertjes namelijk in haar buik waarop eentje onder hen zei dat haar buik net leek alsof die van kauwgom is.

"Als je vijfjarige jouw buik te zien krijgt na de bevalling, er een flinke kneep in geeft en hysterisch begint te lachen terwijl ze 'het voelt als kauwgom' uitschreeuwt, dan deel je net die onflatterende foto met open mond in plaats van de 'mooiere'. Lieve meid, ik hoop dat je je altijd goed in je vel zult voelen. Uitgerokken, los en gemarkeerd. Het is mooi", steekt Crossley van wal.

"Die buik van mij zal voor altijd een getuige zijn van mijn verhaal. Deze verse, crêpepapierachtige huid betekent dat de kleine Avery nu in mijn armen ligt genesteld in plaats van nog in mij te zitten. Mijn pijnlijke borsten tonen aan dat ik deze baby nog steeds help groeien. Wat een mirakel is dit toch."

Onvoorwaardelijke liefde

"Ik voel me honderd procent trots op mijn lichaam na de bevalling, inclusief de wobbelige buikspieren en de verschrompelde buik. Ze maken een moeder van mij. Een mama die nu ook cellulitis heeft omdat dat nu eenmaal de manier is waarop mijn lichaam met de zwangerschap is omgegaan. Dit was mijn weg naar het moederschap en die was geplaveid met miserabele zwangerschappen, maar resulteerde wel in een leven vol onvoorwaardelijke liefde voor deze vier kleintjes. En ja, ik hoop dat als de meisjes ooit deze kinderfoto willen nadoen als ze groter zijn, dat ze dan zelf kauwgombuiken zullen hebben."