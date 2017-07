Trump belooft “heel, heel snel” handelsakkoord met Britten

Er komt “heel, heel snel” een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd voor aanvang van gesprekken met de Britse premier Theresa May in de marge van de G20-top in Hamburg.

Trump sprak over “geweldige gesprekken” met May, met wie hij naar eigen zeggen een ‘erg bijzondere’ band heeft ontwikkeld. ‘We werken aan een handelsakkoord’, zei hij.

De president kondigde ook een bezoek aan Londen aan. Het is echter nog niet duidelijk wanneer dat zal plaatsvinden.

Een bezoek van Trump aan Groot-Brittannië ligt gevoelig. Vele Britse politici zijn gekant tegen het bezoek, vanwege het inreisverbod van Trump op burgers van sommige islamitische landen. Er was ook een aanvaring tussen Trump en de burgemeester van Londen, Sadiq Khan naar aanleiding van de terroristische aanslagen in de Britse hoofdstad.

LEES OOK. Vrijdagavond opnieuw zware rellen in Hamburg, al meer dan 80 arrestaties

Merkel

Trump heeft zaterdag overigens de loftrompet gestoken over de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Trump vindt dat Merkel ‘geweldig was en ongelofelijk werk heeft verricht’ als voorzitter van de G20-top in Hamburg, waar de politieke violen niet altijd gelijk gestemd waren en relschoppers een spoor van vernieling trokken.

Trump noemde het leiderschap van Merkel ”absoluut ongelofelijk en erg inspirerend”. Trump is niet populair in de Duitse politiek door zijn “Amerika eerst”-retoriek en zijn beslissing om het klimaatakkoord van Parijs te dwarsbomen. Ook over handel en defensie zijn er twisten. Trump uitte al herhaaldelijk kritiek op het Duitse beleid, onder meer via Twitter.

Foto: AP