Antwerp heeft eerste grote naam bijna beet

Antwerp staat op het punt om zijn eerste grote naam binnen te halen. Sambou Yatabare komt maandag naar Antwerpen met de bedoeling een transfer af te ronden. De club bereikte eerder deze week al een akkoord met Werder Bremen en ook m de speler weet aan welke voorwaarden hij kan komen. Maandag staan de finale gesprekken gepland.

De 28-jarige Malinees speelde in het verleden nog voor Monaco en Standard en werd twee jaar geleden voor 2,5 miljoen euro van Olympiakos naar Bremen getransfereerd. Normaal is een speler van zijn kaliber onhaalbaar voor een club als Antwerp. Maar bij Werder Bremen zit hij al een tijdje op een zijspoor. Het laatste half jaar kwam hij er nog amper in actie en toen hij deze week in Parijs werd opgepakt voor een slag aan een politieagent was het verhaal helemaal over. Gisteren verklaarde de middenvelder daarover dat “ik alleen maar mijn familie wilde beschermen”.