60.000 tickets voor Ed Sheeran in minder dan een uur tijd uitverkocht

Alle tickets voor het concert van Ed Sheeran - op 1 juli volgend jaar in Werchter - zijn de deur uit. De ticketverkoop ging vrijdag om 11 uur van start en in 40 minuten tijd waren de 60.000 plaatsen uitverkocht.

De prijs voor een ticket startte bij 75 euro. Wie in het vak vlak voor het podium wou staan, moest daar zo’n 100 euro voor over hebben. Organisator Live Nation laat intussen weten dat er een wachtlijst is geopend.

In april trad Ed Sheeran nog op in het Sportpaleis. Ook toen waren de tickets in een razend tempo uitverkocht. De Brit zal nu dus pas over een jaar opnieuw optreden in ons land. Meer bepaald op de festivalweide van Werchter. Hij maakt geen deel uit van de affiche van Rock Werchter, maar brengt een eigen show.