BIVV wil roze Bobette-hangers vernietigen: "Anders is het hek van de dam"

Brussel - Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) dreigt met gerechtelijke stappen tegen de vijf politiezones die sinds eergisteren Bobette-sleutelhangers uitdelen aan vrouwelijke bestuurders bij alcoholcontroles. Het BIVV vraagt om de roze sleutelhangers onmiddellijk allemaal te vernietigen.

"Als een politiezone zelfstandig beslist om plots een roze Bobette-sleutelhanger te geven, dan is het hek een beetje van de dam. Want dan kunnen morgen andere politiezones zeggen dat ze er eentje van Bobien geven, omdat ze Bobette geen leuke naam vinden. Of worden er plots lippenstiffen uitgedeeld, die de naam Charlotte krijgen. Dat geeft een kakofonie", zegt Stef Willems van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.

"De BOB-campagne is net zo sterk omwille van de herkenbaarheid. De mensen weten namelijk dat ze een gele sleutelhanger zullen krijgen", aldus Willems.

