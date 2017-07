Nietsvermoedende vrouw wordt ten huwelijk gevraagd in rollercoaster in Efteling

Alsof een ritje op een rollercoaster nog niet spannend genoeg is, deed een Nederlandse man er nog een schepje bovenop. Hij vroeg zijn partner op een originele manier ten huwelijk in de attractie Joris en de Draak in de Efteling.

Op Twitter deelde een Nederlandse man een foto van hoe hij zijn vriendin ten huwelijk had gevraagd in de Efteling. Terwijl een van de karretjes zich naar beneden stort in de attractie Joris en de Draak haalt zijn vriend een bordje boven met 'Will you marry me?' op en hijzelf een doosje met een ring. Alleen zit zijn vriendin voor hem in het wagentje en dus kreeg ze het aanzoek maar te zien toen ze de foto na het ritje gingen ophalen.

En het was een aanzoek waarop volmondig ja werd gezegd want de vrouw heeft de ring al om haar vinger en ook onder de foto staat dat het zeer geslaagd was. Bovendien was de Efteling er ook als de kippen bij om het koppel te feliciteren. "Als dit geen sprookje wordt, weten wij het ook niet meer", klinkt het.

@Efteling Huwelijksaanzoek in de efteling! Zeer geslaagd, bedankt voor de mooie foto. pic.twitter.com/h84d8xhbvK — yoghurt holvast (@yoghurt1993) 6 juli 2017