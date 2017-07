Minister van Werk Peeters wil thuisblijftaks invoeren: “We willen mensen net langer laten werken”

Brussel - Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil een taks invoeren voor bedrijven die hun oudere werknemers met een deel van hun loon thuis laten zitten in plaats van te laten werken. Die maatregel gaat volgens hem namelijk in tegen de boodschap van de regering, die al jaren zegt dat we langer moeten werken. "Het is een verkeerd signaal," aldus Peeters aan VTM Nieuws.

Een vierhondertal 58- tot 60-jarigen bij de Nationale Bank zouden ongeveer de helft van hun loon behouden door thuis te blijven. De bank ING België besliste eerder ook al om tot 1.500 oudere werknemers betaald thuis te zetten.

Peeters noemt die evolutie een "verkeerd signaal". Hij wil hier nu een belasting op invoeren.

"Wij proberen mensen net te activeren en langer te laten werken. Dan moeten we zo’n regelingen ontmoedigen. Vandaar mijn voorstel om een desactiveringstaks in te voeren.”

Die bijdrage is volgens de minister vergelijkbaar met de huidige situatie bij brugpensioenen (SWT). "Dat is naar analogie met wat er bij brugpensioenen gebeurt. In dat geval moeten werkgevers een bijdrage betalen aan de RSZ. Mijn voorstel is dat werkgevers die aan hun werknemers zeggen dat ze niet meer moeten komen werken, maar wel doorbetaald worden, een soortgelijke bijdrage zullen moeten betalen," legt Peeters uit.



De taks zou 50 euro per maand per werknemer kunnen bedragen. Het voorstel moet nu eerst nog besproken worden met de collega-ministers.